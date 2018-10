Raf e Umberto Tozzi tornano a lavorare insieme dopo trentun anni. In arrivo un tour nel 2019: ecco tutte le date.

A trentun anni da Gente di mare, Raf e Umberto Tozzi si riuniscono per un nuovo entusiasmante progetto musicale. In uscita il 22 ottobre un singolo inedito del duo, Come una danza, accompagnato da un video diretto da Gaetano Morbioli. Un gustoso anticipo del doppio cd previsto per il 30 novembre e intitolato semplicemente Raf Tozzi. Ultimo, ma non meno importante, un grande tour che dal 30 aprile porterà i due artisti in giro per l’Italia per circa un mese.

Raf e Umberto Tozzi: Come una danza

Uniti da un’amicizia iniziata negli anni Ottanta e portata avanti per oltre trent’anni, il cui acme è stato il successo Gente di mare del 1987, Raf e Umberto Tozzi hanno deciso unirsi ancora per un progetto totalmente nuovo in occasione del concerto per i quarant’anni di carriera di Tozzi tenuto all’Arena di Verona nell’ottobre del 2017, data del tour 40 anni che Ti amo. Un concerto in cui Raf figurava tra gli ospiti, e che è servito a far tornare ai due la voglia di creare qualcosa insieme.

In conferenza stampa, il cantautore di Margherita di Savoia ha raccontato la genesi del singolo Come una danza: “Esisteva già in embrione e dopo averne parlato con Umberto ho scritto il testo pensando alle parti che avrebbe dovuto cantare lui. La canzone è un sogno ed è una speranza perché un domani per l’uomo ci possa essere un mondo migliore“.

Ascoltiamo insieme il brano inedito del duo:

Raf e Tozzi: l’album

Il singolo servirà a trascinare il nuovo doppio disco Raf Tozzi, fulcro del progetto musicale del duo. Un album che alterna i grandi successi dell’uno e dell’altro in ordine cronologico, compresa una versione completamente nuova di Gente di mare.

Presenti tutti i brani migliori delle rispettive discografie: da Self control a In tutti i miei giorni di Raf, da Donna amante mia a Io mi chiamo blu di Tozzi, senza dimenticare grandi classici come Ti pretendo, Ti amo, Cosa resterà degli anni ’80 e Gloria.

Le date del tour di Raf e Tozzi

L’album sarà seguito nel 2019 da un nuovo tour del duo: 13 date (al momento) nei palazzetti delle maggiori città italiane, dal 30 aprile al 25 maggio.

Questo il calendario di tutte le date fino ad oggi confermate:

– 30 aprile al RDS Stadium di Rimini

– 3 maggio al Palasport di Reggio Calabria

– 4 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale (CT)

– 6 maggio al Pala Florio di Bari

– 7 maggio al Pala Sele di Eboli (SA)

– 9 maggio al Pala Prometeo di Ancona

– 13 maggio al Mediolanum Forum di Milano

– 16 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze

– 18 maggio al PalaLottomatica di Roma

– 21 maggio all’Unipol Arena di Bologna

– 23 maggio al Pala Verde di Treviso

– 24 maggio al Brixia Forum di Brescia

– 25 maggio al Pala Alpitour di Torino

Biglietti disponibili dal 23 ottobre sul circuito TicketOne e dal 29 ottobre in tutti i punti vendita autorizzati.