Raf sta per tornare con un nuovo singolo, Samurai, per la prima volta in collaborazione con il figlio Samuele, in arte D’Art.

Raf e il figlio Samuele per la prima volta insieme. Grazie all’iniziativa di uno spot pubblicitario, il cantautore di Margherita di Savoia ha potuto per la prima volta incrociare la propria voce con D’Art, nome d’arte di Samuele Riefoli, il suo secondogenito che da qualche anno si è proposto nel mondo della musica come rapper.

Un featuring emozionante che unisce due mondi apparentemente distanti ma che hanno in comune moltissimo, non solo il cognome.

Raf: Samurai con il figlio Samuele

Raffaele e Samuele Riefoli hanno realizzato un singolo intitolato Samurai per l’iniziativa pubblicitaria di una nota marca di biscotti. Il ragazzo, classe 2000, è il secondogenito del noto cantautore, nato dalla sua relazione con Gabriella Labate.

Sui social per il momento i due artisti hanno condiviso solo un video riguardante il backstage di un photoshooting, ma presto sarà possibile anche ascoltare la canzone sulle principali piattaforme streaming:

Raf in tour con Umberto Tozzi

A quanto pare, non sarà solo questa l’unica novità di Raf, che ha promesso negli scorsi giorni l’arrivo di alcune news importanti. D’altronde, in questo momento l’artista si sta godendo un momento di pausa dal tour con Umberto Tozzi, che riprenderà nei teatri dal prossimo marzo.

E intanto il 29 novembre è in uscita l’album live Due, la nostra storia, che celebra proprio le emozioni del grande ritorno nel 2019 di Raf e Umberto Tozzi, protagonisti di alcuni dei concerti più belli di quest’anno.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/ilsuonoce/

Queste le loro date per il 2020:

2 marzo Bologna

7 marzo Cesena

8 marzo Firenze

25 marzo Bergamo

31 marzo Napoli

2 aprile Bari

4 aprile Montecatini

6 aprile Torino

9 aprile Milano

10 aprile Trieste

14 aprile Genova

17 aprile Jesolo

18 aprile Bassano del Grappa

29 aprile Roma

