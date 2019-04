Geni e ritmi circadiani

GLI EFFETTI collaterali a lungo termine dellaIl progetto ha preso in considerazione oltre 4.400 pazienti di 26 centri in 8 paesi (Francia, Germania, USA, Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito e Italia, con l’Istituto nazionale dei tumori di Milano) con tumore al seno (2069), dei polmoni (561) e della prostata (1808). I ricercatori hanno analizzato, grazie ai loro campioni di sangue, circa 250mila varianti geniche (chiamate SNPs – poliformismi a singolo nucleotide) in tutto il genoma e altrettante già note per essere associate al cancro. I dati dei pazienti inclusi nello studio sono stati raccolti fino allo scorso settembre.

Ma cosa c’entrano le ore del giorno delle sedute di radioterapia con gli effetti collaterali? Dati preliminari avevano già suggerito che le donne con tumore al seno con varianti nei due geni PER3 o NOCT riportavano effetti avversi più gravi quando la radioterapia veniva eseguita di mattina. Analisi più recenti su tutti i pazienti hanno mostrato che le varianti di questi stessi geni sono associate anche alla comparsa di diarrea acuta nei pazienti trattati per il tumore della prostata. Non sono chiari, però, i meccanismi biologici che sarebbero coinvolti in questa correlazione.