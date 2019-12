Un’arma per combattere il cancro in grado di indirizzare alte dosi di radiazioni sul volume tumorale con precisione millimetrica. E’ la radioterapia stereotassica (Sbrt) che “in un 30% dei casi può favorire la risposta dell’organismo all’immunoterapia liberando dei peptidi che vengono riconosciuti dal sistema immunitario e quindi è possibile il cosiddetto effetto ‘abscopal’: io posso trattare un nodulo polmonare e avere una risposta, per esempio, in un nodulo del fegato a distanza chilometrica dalla zona di trattamento. Proprio perché a quel punto il nostro sistema immunitario, potenziato o liberato dai farmaci immunoterapici, aggredisce la cellula tumorale che sta in un’altra sede”. Lo ha spiegato all’Adnkronos Salute PierCarlo Gentile, direttore medico del centro di radioterapia ad alta specializzazione Upmc San Pietro Fbf e responsabile della Radioterapia dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma.

