“Finalmente ci siamo. E siamo soddisfatti del lavoro fatto con EuroDab che porta agli italiani un ascolto di altissima qualità , molti più dati e contenuti mutimediali e da un paio di mesi pure Bbc World Service”. A parlare così con l’Adnkronos è il presidente di Eurodab Italia e di Rtl 102,5, Lorenzo Suraci. “Grazie alla normativa che rende dal primo gennaio 2020 obbligatoria sulle nuove automobili l’installazione del sistema di ricezione della radio digitale, la platea che ascolterà la radio in digitale aumenterà ancora di più”, dice l’imprenditore. Che però annota un rammarico: “Noi eravamo pronti già nel 2001 con la radio digitale. E invece ci arriviamo quando nel frattempo l’ascolto radiofonico, soprattutto tra i giovani, deve competere con i nuovi colossi di distribuzione musicale, da Spotify a Google ad Apple. Un peccato. Ma meglio tardi che mai”, aggiunge. EuroDab Italia, infatti, opera dal 2001 e, ad oggi, copre circa l’80% della popolazione Italiana. L’attuale copertura è ottimizzata per la ricezione in mobilità , con un incremento previsto in virtù dell’obbligo di legge che prevede – dal 1° gennaio 2020 – la vendita di radio con integrazione digital.

Fonte