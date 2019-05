L’intero Stivale impegnato in un progetto rivolto al futuro dei nostri giovani. Sono 20 le Regioni partecipanti, 894 i plessi di scuola primaria coinvolti, ben 88.981 i bambini impegnati. Cresce in maniera esponenziale ‘Racchette di Classe’, progetto giunto alla quinta edizione e sviluppato dalla sinergia tra Federazione italiana tennis, Federazione Tennis e Tavolo Federazione Badminton e in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, illustrato questa mattina nella sala conferenze del Campo Centrale del Foro Italico. Allo stesso tempo sono stati presentati anche i Campionati del Mondo studenteschi di tennis, in programma dal 2 al 9 giugno a Castel di Sangro.

