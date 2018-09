Rabbia Gassmann su crolli Roma

(Foto Fotogramma/Vigili del Fuoco)

Capita spesso che Alessandro Gassmann, via social, parli di Roma, la sua città. Dai rifiuti al verde incolto passando per ‘Spelacchio’, l’attore questa volta è intervenuto sui crolli avvenuti negli ultimi giorni nella Capitale.

“Anche la rupe Tarpea se sta a sbriciolà… ma sta cosa nun ve fa incazzà?!!rimanete così passivi pure si perdemo la nostra storia che poi sarebbe la nostra ricchezza?! Chi nun dice gnente nun se merita gnente. #chifucausadelsuomalpiangasestesso”, scrive su Twitter.

Ma già qualche ora prima, dopo il crollo della volta della chiesa di San Giuseppe dei Falegnami in Clivo Argentario, avvenuto non molte ore prima, Gassmann aveva cinguettato: “Questa meraviglia è il soffitto della chiesa crollato a Roma e restaurato di recente: prendeteli e buttate la chiave. Una bellezza che nn siamo più in grado di mantenere”.