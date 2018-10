Dentro a pentoloni del futuro larghi un metro c’è una tonnellata di straccetti alle carote a rosolarsi e rigirarsi fra i vapori del soffritto. I cuochi armeggiano e dosano attraverso i display con la disinvoltura di chi spadella in un tinello. Ma basta guardarsi intorno per aver chiara la prospettiva: in fila indiana ci sono decine di sacchi di pasta che arrivano oltre il ginocchio con novanta quintali di mezze penne rigate che aspettano di essere buttate in pentola. Servono ottanta litri d’olio, sessantacinque chili di parmigiano, braccia robuste e cucchiai di legno lunghi quanto una pagaia per condirle. Entro poche ore finiranno nei piatti di oltre 12mila alunni dall’asilo alle medie.

Nel “gigante” di via Sammartini si preparano pasti per 70 scuole della città

Benvenuti nella cucina per bambini più grande d’Europa. Siamo nel centro di via Sammartini di Milano Ristorazione. Il gigante aperto nel 2011 nell’area vicino alla stazione Centrale che un tempo era del mercato del pesce e oggi prepara il pranzo per le mense di settanta scuole della città. Quasi un chilometro quadrato di celle frigorifere che ricevono sei tonnellate di prodotti ogni giorno. Cinquecento metri solo per le cotture e dieci reparti hi-tech per la lavorazione degli alimenti, dove (quasi) tutto è computerizzato, robotizzato. E in grado di tagliare, affettare, preparare in contemporanea quantità di cibo impressionanti. Una struttura dall’atmosfera lunare che ti fa sentire un lillipuziano. Dove non esistono lattine di olio ma cisterne. Dove un scatola di pelati è un’entità così minuscola da essere sconosciuta, perché qui la dispensa di pomodoro si misura in barili.