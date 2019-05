Denunciato dai carabinieri del Nas di Latina un dirigente scolastico del capoluogo pontino, accusato di aver ammesso a scuola circa 15 alunni, dai neonati fino ai ragazzini di 13 anni, privi delle vaccinazioni previste per legge. Da marzo il contestato certificato sugli obblighi vaccinali è obbligatorio e il comando carabinieri per la tutela della salute ha disposto verifiche a tappeto negli istituti scolastici. Controlli effettuati anche alla luce del preoccupante aumento dei casi di morbillo in molti Paesi.

Tra le ispezioni compiute, sia in provincia di Latina che in quella di Frosinone, gli investigatori del capitano Felice Egidio hanno così scoperto che nel capoluogo pontino, in un istituto comprensivo, che gestisce dunque asilo, elementari e medie, circa 15 alunni erano stati appunto ammessi a frequentare la scuola seppure non vaccinati. Per il dirigente scolastico è così scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Latina, con l’accusa di omissione d’atti d’ufficio. E le famiglie degli alunni non vaccinati rischiano una sanzione da 500 euro.