Da Torre Maura la protesta si sposta nel quartiere di Casal Bruciato, sulla Tiburtina, dove alcuni residenti stanno protestando da ieri per l’assegnazione di un alloggio a una famiglia rom in via Facchinetti. “Quell’alloggio – spiega all’Adnkronos Fabrizio Montanini del comitato di quartiere di zona ‘Beltramelli-Meda-Portonaccio’ – era occupato da una ragazza con un figlio di pochi mesi. E noi siamo qui a supporto dei cittadini di Casal Bruciato e di questa giovane romana e del suo bambino: vogliamo che a loro e non ai rom venga assegnato questo appartamento o che comunque le sia trovata una sistemazione. Qui, come è stato a Torre Maura, i rom non li vogliamo”.

