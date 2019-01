di Elvira Terranova

Dal momento del salvataggio dei 190 migranti sulla nave Diciotti, lo scorso 15 agosto, al momento in cui “la nave ha ormeggiato nel porto di Catania”, lo scorso 20 agosto, viene esclusa “l’astratta ipotizzabilità del sequestro di persona” a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non solo. Esclusa anche “l’esistenza di qualsiasi altra possibile condotta criminosa anche solo iniziata, in quel lasso di tempo, dal ministro o da altri organi della Pubblica amministrazione”. Ecco, per la prima volta nero su bianco, secondo gli atti del Tribunale dei ministri in possesso dell’Adnkronos, quanto scritto dal Tribunale dei ministri di Palermo nel provvedimento inviato a ottobre ai colleghi del Tribunale dei ministri di Catania per “incompetenza territoriale”. Nei prossimi giorni scadrà il termine per i giudici catanesi, che entro metà mese dovranno decidere se procedere contro il vicepremier leghista o archiviare il procedimento.

Fonte