E se alla fine non mancasse più di tanto? Facciamo un gioco. Torniamo indietro di tre mesi. Ributtiamoci nella congestione di tutti i giorni, compulsiva, indecifrabile e a volte persino gratificante perché, come tutti gli abusi volontari, aiuta (o aiutava?) a non pensare. Il calcio senza sosta è una meravigliosa sovrastruttura alla quale abbiamo sempre chiesto molto: di compensare, di consolare, di far dimenticare, di ricordare. In fondo siamo stati noi, clienti abituali e puntuali del moderno paradosso calcistico (quantità al posto della qualità come nessuno trent’anni fa avrebbe mai immaginato), a costruirla.

E poi sempre noi a sostenerla economicamente, a giustificarla. Standoci dentro, tutto avremmo ipotizzato meno ciò che è accaduto: che di colpo, passando dal pieno al vuoto, ci saremmo ritrovati a convivere con il buio e il silenzio. Non preoccupandoci più di Dybala. Ma d’altro. Due “doping” a confronto e a contatto spietato: prima la soluzione della sovrapposizione caotica, poi la soluzione, altrettanto magica se vogliamo, della sparizione di ogni evento. Calcio giocato? Un ricordo fragile. E adesso? Siamo sicuri che varrà la pena di tornare ai ritmi di ieri? E se invece quello del parossismo delle dirette fosse un mondo da ripensare e rimodulare? O addirittura rigettare? Diritti tv prima dei diritti del piacere in sé e per sé, diciamo pure fine a se stesso. Questo il dramma, il nonsense del passato. In nome di un’anomalia che ci è progressivamente sfuggita di mano abbiamo avallato la copertura quasi globale del calcio mondiale. Ignorando i diritti, assai più cruciali, del gusto (o del lusso) di assistere, prima ancora che di tifare.

Senza volerlo, in questi mesi di digiuno (parlando da spettatori) abbiamo forse capito che c’è un modus in rebus, che ubriacarsi non è l’esito di una passione per questa o quella bevanda alcolica, quanto piuttosto una deriva che col sapore e con la vera condivisione delle passioni non ha quasi nulla a che fare. E’ solo bulimia. E come tale è stata temporaneamente sostituita da un’anoressia: due facce dello stesso disturbo. Non che si debba tornare ai tempi in cui facevamo festa se Capodistria mandava la diretta di una partita. Ma certo una via di mezzo sarebbe auspicabile. Soprattutto per far riguadagnare ai sensi (ai cinque sensi) il posto che spetta loro: centrale nella fruizione. Emerge il sospetto che come ha funzionato per anni, il sistema non può più funzionare.

Troppa offerta , cui ha fatto seguito una domanda sempre più meccanica, ancorata ai palinsesti più che al cuore. Non sarà facile, ma riflettiamoci. Se l’uscita dalla pandemia sarà ancora una volta bulimica pagheremo un costo altissimo. Se la ripresa del calcio dovesse coincidere ancora una volta con un drammatico stress di contatti, vorrà dire che non abbiamo imparato nulla da questa sofferenza globale. Se l’idea sarà davvero quella di trasformare l’estate in un complotto di eventi sovrapposti, al fine di chiudere campionati già interrotti e comunque irrecuperabili, quale che sia la soluzione, è probabile che ad agosto ci ritroveremo con una lista infinita di partite, per quanto importanti, come l’eventuale chiusa della Champions League dopo la fine dei campionati nazionali, che ci busserà alla porta a tutte le ore togliendoci il sonno e spacciando la loro indispensabilità attraverso un linguaggio ancor più ossessivo, come se volessero riprendere il sopravvento sulla nostra esistenza. Il calcio merita più rispetto. E forse, a questo punto, anche una punta di distacco. Per riprendere a sognare. Abbiamo davanti a noi uno scenario inquietante: un calendario senza date libere e potenzialmente distruttivo. Per i giocatori, che ripartiranno non tutti convinti di fare la cosa giusta e che saranno chiamati, dopo quasi tre mesi di stop, a rischiare tutto, probabilmente senza adeguata preparazione. Per le federazioni, che stanno vedendo assottigliarsi le possibilità di una ricrescita felice e, in ansia, tenteranno il classico “all in”, cercando vie d’uscita pittoresche. E infine per gli utenti, ai quali verrà chiesto di credere, illudendosi, che tornare alla grande abbuffata sia davvero l’unica prospettiva. Siamo sicuri che la strada dell’estate del pallone non ci toglierà il respiro, più che restituirci qualcosa?