ridere, anche se non se ne ha tanta voglia, fa bene alla salute. Vale la pena tentare. E’ questo il messaggio dello Yoga della risata che combina esercizi respiratori dello yoga con quelli che ci spingono a sorridere. Un binomio che aumenta le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello facendoci sentire più energici. Questa pratica, nata in India, in un parco pubblico di Mumbai, nel 1995, oggi è diffusa in tutto il mondo. Ed è protagonista della

che si celebra il 5 maggio.

Tre milioni di persone nel mondo

SE LE COSE non vanno perché non provare a farsi una bella risata? Non è semplice magiornata mondiale della risata per la pace nel mondoOgni prima domenica di maggio vengono organizzate iniziative in tutto il mondo. In Italia, a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, si potrà partecipare a Yorido ride, un evento che offre un workshop aperto a tutti.

Lo Yoga della risata è una disciplina, che coinvolge più di 3 milioni di persone in oltre 100 stati, in cui si porta il proprio corpo a ridere. Nulla a che vedere con la risata che scoppia quando qualcuno si rende ridicolo, se guardiamo un comico alla tv o ci raccontano una barzelletta. Lo Yoga della risata richiede applicazione: è una pratica di gruppo in cui si affrontano esercizi fisici di risata. Si inizia con un riscaldamento che sfrutta il contatto visivo e cerca di attivare le aree motorie legate alla risata facilitando il contagio che avviene se qualcuno del gruppo ha una risata divertente. Dopo questo “riscaldamento all’insegna del buonumore” si arriva alla parte centrale della sessione, la cosiddetta Meditazione della risata, un’esperienza catartica che scioglie le emozioni bloccate. Bisogna ridere almeno 10-15 minuti, al massimo 20, di pancia, coinvolgendo il diaframma, seduti, sfruttando il contatto visivo, oppure da sdraiati, senza parlare, per evitare di chiamare in causa la mente razionale. La parte finale riguarda il rilassamento, per rimettere il corpo in equilibrio.

La risata che cura

Con lo Yoga della risata si potenziano la respirazione e l’energia; si aumenta la produzione di endorfine, serotonina e ossitocina, ormoni del buonumore; si abbassano i livelli di cortisolo e adrenalina, ormoni dello stress; aumentano le difese immunitarie. Secondo gli esperti che seguono questo ‘yoga della felicità’, la combinazione di esercizi di respirazione e di risata scatena una produzione biochimica di grande benessere, dall’effetto antidepressivo e ansiolitico. Studi recenti hanno messo in evidenza che dopo una sola sessione si abbassa il cortisolo, l’ormone dello stress.

Dove si pratica

Per provare questa disciplina si può partecipare ai Club della Risata, con ingresso gratuito. In Italia ce ne sono oltre 400 e per individuarli basta consultare questa mappa (GUARDA: La mappa dei Club della risata)