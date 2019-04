IL

dottor Savona riceveva spesso richieste di consulenza da Dermatologia, quasi sempre per angiomi cutanei del bambino da trattare con propranololo. Questa volta invece si trovava davanti ad una donna di 38 anni, Maria, ed era curioso di capire che cosa stesse cercando la dottoressa Schino, la brillante e curatissima dermatologa del policlinico. La malata era una maestra elementare preoccupata per le sue mani: da un po’ di tempo, col freddo o quando doveva alzare la voce in classe le dita diventavano bianche e poi blu. E facevano male. Gli attacchi duravano anche molti minuti. Schino aveva fatto un’anamnesi molto accurata ed era venuto fuori che recentemente Maria accusava affanno se usava le scale per andare in aula al primo piano.

Anche Savona fece molte domande, senza trovare particolari indizi cardiologici. Maria però ammise: “Nella mia famiglia ci sono diversi casi di diabete e di malattie della tiroide”. Savona visitò la maestra soffermandosi sulle mani, le dita avvezze al gesso, il dorso, per apprezzarne tessitura ed elasticità. Quando l’auscultò venne colpito dal secondo tono, aumentato di intensità. L’Ecg a parte una lieve deviazione assiale destra non era diagnostico. Dopo l’ecocardiogramma un’idea si faceva sempre più precisa per Savona.

Dopo una rapida occhiata a sinistra andò a cercare la valvola tricuspide sperando di trovarla insufficiente. Così fu, e questo gli permise di ricavare un dato importante. Quindi disse alla paziente che avrebbero dovuto fare altri esami cardiologici e non. Maria apparve alquanto turbata ma il medico la rassicurò. L’ipotesi era quella di una malattia rara, che tuttavia si poteva trattare e bene con farmaci moderni ed efficaci.