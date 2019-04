“Pronto, Ugo, cosa c’è?” Il dottor Sansilvestro aveva tolto il camice e si stava rivestendo, quando entrò l’infermiere di turno porgendogli il cordless dell’ospedale. “Ho in pronto soccorso una strana appendicite acuta – rispose il dottor Ugo Limiti – e vorrei che dessi un’occhiata al paziente, prima di andar via”. “Perché strana?”, ribatté il primario.”C’è qualcosa che non mi convince. I sintomi ci sono tutti, tranne il blocco intestinale”. “E già questo è strano”, intervenne Sansilvestro. “Non solo: la febbre c’è, ma non tanto alta e così la leucocitosi, presente ma non ai livelli soliti. Vomito e dolori, invece, sono i classici”.

“D’accordo, un minuto e sono da te”. Il paziente era visibilmente sofferente. L’addome era gonfio e i dolori diffusi, ma più intensi allo stomaco e in sede appendicolare. Sansilvestro, dopo un’accurata visita, chiese al paziente: “Quando sono iniziati i dolori?”. “Due giorni fa – rispose l’uomo – domenica mattina mi sono svegliato presto per le contrazioni. Il dolore partiva dallo stomaco e si irradiava a tutto l’addome, principalmente a destra. Ho vomitato più volte e non riesco a mangiare con queste coliche che vengono a ondate”. “È stato fuori a pranzo, sabato?”. “Ho cenato con gli amici in un ristorante”. “Quindi ha mangiato al ristorante – concluse Sansilvestro – poche ore prima di sentirsi male. L’appendicite mi convince sempre meno. Dobbiamo fare un supplemento di analisi e domani decidiamo per la gastroscopia. Ugo, predisponi tutto e fammi sapere i risultati appena arrivano”. “Ho capito cosa sospetti – disse Ugo – ma non pensavo si potesse avere con sintomi così violenti. Si impara sempre qualcosa”.

*medico di medicina generale, Asl Napoli 3 sud

Ecco le vostre risposte

La sintomatologia rappresentata nel quesito è riferita ad una possibile ulcera duodenale. Fulvio Guerrini

Infezione da Yersinia enterocolitica. Edoardo Petrolati

Sindrome sgombroide. P.M.

I dolori addominali con vomito e febbre, potrebbero esser causati da pancreatite acuta. Giovanni Cappellari

Sospetto: tossinfezione alimentare, ricerca probabile di H.pilory, dovuto a qualcosa che ha mangiato le sere prima. Sara



Credo che si tratti di “ Empiema della colecisti”. Raffaella

Vorrei suggerire infezione da Anisakis… il quadro mi suona molto familiare: coliche a ondate e vomito. Carla Marmorale

La mia ipotesi di diagnosi è l’infiammazione del diverticolo di Meckel. Emilio Bellisai

Anisakidosi. Luigi Iaquinta

I sintomi potrebbero far pensare ad una infestazione da Anisakis. Maurizio Mineo