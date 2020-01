Brian May ha annunciato che i Queen potrebbero esibirsi in un concerto di beneficienza per raccogliere fondi per le vittime degli incendi in Australia.

Brian May ha rivelato che ai Queen è stato chiesto di esibirsi in un concerto di beneficenza per le vittime degli incendi in tutta l’Australia. Il chitarrista dovrebbe recarsi con il gruppo e Adam Lambert, ma ha ammesso che la situazione attuale ha comportato la necessità di prendere in considerazione nuovi fattori.

“Certo, ci andremo molto presto“, ha detto, “Ci stiamo pensando molto attentamente. Siamo stati contattati per fare un concerto di beneficenza o far parte di un concerto di beneficenza, un po’ come un Live Aid, per intenderci, per cercare di aiutare le vittime dell’incendio“.

Queen e Adam Lambert: concerto di beneficienza per l’Australia

Vale la pena ricordare che finora per gli incendi hanno perso la vita almeno 25 persone, 2.000 case sono state distrutte e si teme che milioni di animali siano morti dopo che un’area del doppio dello stato americano del Maryland è stata bruciata.

Di seguito, il video dei Queen+Adam Lambert di Bohemian Rhapsody:

Brian May preoccupato per animali e fauna selvatica

A causa degli incidenti che sono divampati in Australia, ha perso la vita tantissimi animali che non sono riusciti a trovare scampo dalle fiamme. Un brutto colpo per Brian May, da sempre attivista impegnato nella difesa degli animali e della fauna selvatica:

“Certo, sono molto preoccupato per gli animali. Sono morte 24 persone, il che è una tragedia in sé, ma [il numero di animali, ndr] è quasi inconcepibile. Stiamo osservando un cambiamento radicale della fauna selvatica in Australia. È come un’estinzione di massa, che è qualcosa di terribile. E non possiamo farci nulla. In passato avremmo potuto fare qualcosa al riguardo”.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/queenbert.rocks

