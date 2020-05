Brian May ha raccontato di come era bello comporre musica con Freddie Mercury, il compianto e iconico frontman dei Queen.

Brian May dei Queen ha riflettuto sul lavoro che svolgeva con Freddie Mercury in una scena cancellata dal programma televisivo di AXS, Rock & Roll Road Trip di Sammy Hagar.

Il chitarrista stava parlando con il Red Rocker dei suoi progetti discografici, incluso il suo lavoro con Kerry Ellis e più recentemente con le Kings Daughters.

May dice: “Mi piace suonare la mia chitarra e mi piacciono le cose strumentali, ma per me una canzone parla del cantante – e la musica parla delle canzoni perché hai qualche messaggio da trasmettere ed è quello che fa il cantante“.

E da qui nasce la riflessione sul compianto frontman dei Queen, con i quali componeva i testi e aveva una chimica speciale.

Brian May adorava comporre musica con Freddie Mercury

Bria May ha parlato di come scrivere testi e comporre musica con Freddie Mercury era bello.

“Mi è piaciuto molto scrivere per Freddie. Mi è piaciuto vederlo fare le sue cose con noi. Se davi qualcosa a Freddie lo trasformava in qualcos’altro – lo portava al passo successivo. Quindi mi manca, ma adoro lavorare con Kerry e un nuovo gruppo di ragazze chiamate Kings Daughters“.

May dice anche di aver registrato “in segreto” con Adam Lambert ma aggiunge: “Non abbiamo sentito che fosse giusto pubblicarlo. Non pensavamo di disporre dell’atmosfera giusta“.

Il video di Too Much Love Will Kill You:

Brian May, 40 anni da Flash Gordon

All’inizio di questa settimana, è stato rivelato che la colonna sonora dei Queen e Howard Blake per il film di fantascienza del 1980, Flash Gordon sarebbe stata riproposta in un cofanetto per celebrare il 40° anniversario del film.

Il pacchetto includerà anche una funzione aggiuntiva intitolata On The Soundtrack con May e Blake.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BrianMayCom

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/BrianMayCom