Queen + Adam Lambert, You Are the Champions: il video della nuova versione della hit storica della band britannica.

In questi giorni di emergenza Coronavirus i Queen con Adam Lambert hanno voluto regalare ai propri fan un nuovo inno per resistere alle difficoltà del momento. Si tratta di You Are the Champions, una nuova versione del classico We Are the Champions datato 1977 e tratto dall’album News of the World.

Brian May, Roger Taylor e l’ex cantante di American Idol hanno proposto questa nuova versione, registrandola a distanza, al proprio pubblico, invitando tutti a non mollare in questa dura lotta contro il Covid-19.

Queen + Adam Lambert: You Are the Champions

Nella nuova versione della super hit dei Queen ovviamente cambia totalmente il ritornello, che diventa: “You are the champions and you’ll keep on fighting ‘till the end“.

Nel video, approdato su tutte le piattaforme il 1° maggio, è possibile ammirare immagini di diverse città sottoposte al lockdown, tra le quali anche Milano. In primo piano ovviamente gli eroi di questo periodo, il personale medico-sanitario, i militari e tutti i volontari che forniscono assistenza a chi ne ha bisogno:

You Are the Champions: il ricavato in beneficenza

Anche in questo caso si tratta di un’operazione a scopo benefico. Le riprese sono state infatti regalate alla band in maniera gratuita e i proventi della vendita e dello streaming saranno interamente devoluti all’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Brian, Roger e Adam voglino infatti agire concretamente e aiutare, per quanto possibile, chi in questo momento sta lottando per sconfiggere il Covid-19 e permettere al mondo intero di rimettersi in moto e di poter tornare a una vita ‘normale’.

E chissà che questa nuova versione di We Are the Champions non possa diventare l’ultimo e definitivo inno di questa crisi pandemica che ha modificato profondamente le nostre abitudini.



