“La nostra non è un’operazione di palazzo o di potere ma un’operazione che parte dal basso”. Arriva con queste parole l’annuncio ufficiale dell’adesione di quattro deputati dell’Assemblea regionale siciliana a Italia Viva. “Bisogna evitare tutti i comportanti viziosi malati e antichi che mettono n luce solo le competizioni e le rivalità che non ci sono in questo caso”, spiega Nicola D’Agostino. L’adesione a Italia Viva “ci sta facendo riscoprire il gusto di impegnarci in maniera efficiente”. Presente anche il vice presidente della Camera dei Deputati e coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato, oltre ai parlamentari siciliani aderenti alla nuova formazione politica Giovanni Cafeo (Pd), Nicola D’Agostino (Sicilia Futura), Luca Sammartino (Pd) e Edy Tamajo (Sicilia Futura). “Insieme faremo delle cose buone sia per la Sicilia che per l’Italia”, spiega Edy Tamajo. “Non si può continuare a galleggiare e fare scelte solo per sopravvivere – dice Tamajo – da oggi parte un lavoro duro di lungo periodo”.

