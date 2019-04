Arriva l’Anticiclone nord africano e, con esso, arrivano il bel tempo e il caldo. Siamo tuttavia ancora nel cuore del mese di aprile e dunque non attendiamoci certo temperature prossime ai 30°C, ci mancherebbe. Ma il caldo si farà ugualmente sentire su molte regioni d’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che l’Anticiclone africano si è già affacciato alla nostra Penisola, ma rimarremo ancora interessati da qualche disturbo dal punto di vista meteo. I temporali ancora possibili sulle zone interne del Sud ed una moderata perturbazione in transito sul Nord Ovest e in parte sull’area tirrenica, conterranno il tentativo di risalita dei termometri almeno su queste aree.

Fonte