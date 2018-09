Su il sipario sui Ferragnez: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni è stato uno degli eventi più importanti dell’anno, ma anche fra i più costosi e al tempo stesso fruttuosi. Ecco tutte le cifre delle nozze.

Se ne è parlato e se ne parlerà a lungo del matrimonio dei Ferragnez, neologismo che oramai spopola come hashtag in tutti i social del mondo, e che per chi non lo sapesse (ma lo sanno anche i muri) non è altro che la parola che rappresenta l’unione fra Fedez e Chiara Ferragni.

Ma la vera unione fra i due è avvenuta il primo settembre, giorno in cui si è celebrato il matrimonio fra il rapper milanese e la nota influencer e fashion blogger. Una manifestazione da record per quanto riguarda le cifre che girano attorno all’evento e l’incredibile portata mediatica che ha avuto sui social. Scopriamo tutte le cifre!

Quanto è costato il matrimonio dei Ferragnez?

Di certo, per una festa così importante (e vedremo dopo perché) e così attesa non si poteva badare a spese. Chiara e Fedez sono convolati a nozze a Noto, in Sicilia, location scelta dalla madre di lei dopo un mini tour con la figlia per scegliere il posto perfetto.

La cerimonia, che è stata definita il Royal Wedding italiano, è cominciata venerdì 31 agosto con una festa in una villa nel centro di Noto, dove nei giorni precedenti erano stati allestiti dei pannelli di circa 7 metri per evitare che si potesse curiosare o addirittura entrare. I festeggiamenti sono poi continuati nei giorni successivi in pieno stile Ferragnez (per chi se li fosse persi, su Instagram troverete foto ovunque).

Chiaramente il costo è segreto, ma per una cerimonia del genere si sono stimate cifre da capogiro, attorno ai 10 milioni di euro. Ma a confronto di quello che ha reso il matrimonio, parliamo di circa la metà…

Quanto ha reso il matrimonio dei Ferragnez?

Proprio così. Perché se la stima dei costi è di circa 10 milioni, i guadagni si aggirerebbero attorno ai 20 milioni di euro. Ma facciamo un passo alla volta.

È sicuramente stato un giorno importante per Fedez e Chiara, che si amano (e per davvero), e hanno celebrato il loro amore unendosi nel sacro vincolo del matrimonio. E chi mette in dubbio tutto ciò è sicuramente in malafede. Punto. Ma ciò non toglie che esista un altro lato della medaglia, e che per la cronaca sia talmente importante di essere diventato il principale focus del matrimonio: l’esposizione mediatica e il valore delle nozze.

Parliamo di una vera e propria operazione di marketing, che come dicevamo, si aggirerebbe attorno a un valore di 20 milioni di euro. Un evento brandizzato già di per sé, con tanto di naming, grafica, e hashtag ufficiale: #TheFerragnez.

Partiamo dall’esposizione del matrimonio: con un breve calcolo si arrivano a contare circa 21 milioni di follower che hanno seguito i post, le dirette e le storie su Instagram, senza contare tutti quelli degli ospiti che hanno partecipato e scattato foto e video.

E nei post, ovviamente, non sono mancati brand di diverso tipo, a cominciare da Alitalia, che ha offerto il volo con i gadget per gli ospiti, passando da Trudi, che ha realizzato le bambole giganti, e ancora Prada, Versace, Dior, Pringles e M&M’s (gli snack offerti in volo) e via verso una lista lunghissima.

L’influencer marketing, insomma, ha una portata inimmaginabile, che porta noi a essere spettatori e al tempo stesso clienti, proprio come siamo stati abituati con la televisione, dove ai nostri programmi preferiti si alternano gli spot commerciali. E Fedez e Chiara Ferragni ne sono la più grande dimostrazione.

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/chiaraferragni/?hl=it