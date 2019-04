Quanto hanno guadagnato i Queen dal film Bohemian Rhapsody? Lo ha rivelato la testata Express. Le cifre fanno girare la testa.

Bohemian Rhapsody ha reso ricchi i Queen. O meglio, li ha resi più ricchi. A sei mesi dall’uscita della pluripremiata pellicola con protagonista Rami Malek, la testata inglese Express ha provato a ricostruire la divisione degli introiti generati dal film tra i membri della band, compresi gli eredi di Freddie.

Ecco le incredibili cifre che sono entrate nelle casse degli artisti la cui storia è stata raccontata nella pellicola girata da Bryan Singer.

Bohemian Rhapsody: quanto hanno guadagnato i Queen?

Il biopic sui Queen ha incassato al botteghino circa 900 milioni di dollari. Il 10% di questa somma entra nelle tasche di ogni membro dei Queen, sia di quelli in vita sia di Freddie Mercury. Nel conto in banca di Brian May, Roger Taylor e John Deacon sono entrati dunque circa 90 milioni di dollari!

Ma non sono solo i tre artisti a beneficiare di questa somma. I 90 milioni di dollari spettano anche a Freddie Mercury, e quindi ai suoi eredi. Ma chi sono questi individui fortunati?

Freddie Mercury

Gli eredi di Freddie Mercury: la sorella e Mary Austin

Al momento della scomparsa di Freddie, il testamento recitava che il 50% dei futuri proventi generati dalla sua musica dovevano andare a Mary Austin, il suo grande amore, il 25% ai suoi genitori e il restante 25% alla sorella Kashmira. Al momento delal scomparsa dei genitori, anche la loro quota si sarebbe sommata a quella di Mary Austin.

Facendo un paio di calcoli, dunque, l’Express ha stabilito che alla Austin sarebbero spettati circa 60 milioni di dollari e a Kashmira circa 25 milioni. Somme che faranno discutere, specialmente quelli della Austin, che da sempre ha sentito la pressione di un’eredità spropositata per una donna con cui Freddie aveva interrotto una relazione amorosa già molti anni prima della morte.

Di seguito il video di Bohemian Rhapsody: