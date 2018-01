In questo episodio di iPhoneItalia Podcast approfondiremo alcune vostre domande e parleremo dei temi più caldi della settimana.

Cominciamo ancora una volta ringraziandovi del fatto che, tramite commenti e feedback rilasciati attraverso i social, state seguendo con entusiasmo e sempre più numerosi il nostro Podcast disponibile all’ascolto non solo attraverso i consueti canali per i Podcast, ma anche attraverso YouTube. Con i vostri ascolti stiamo scalando le classifiche di iTunes e ne siamo davvero contenti! Abbiamo di recente apportato qualche cambiamento tecnico ed ora il nostro Podcast è ospitato sui server di Spreaker: riusciremo così a migliorarci, interagire in diretta con voi coinvolgendovi come mai prima! Il nostro consiglio è quello di scaricare l’app di Spreaker disponibile su AppStore e seguirci proprio attraverso questa piattaforma.

Vi abbiamo chiesto di farci le vostre domande attraverso le storie Instagram del nostro account ufficiale: ecco le nostre risposte e approfondimenti. Parliamo inoltre (nuovamente, ma brevemente) degli sviluppi del caso batterie e facciamo chiarezza sulla questione rinnovi mensili delle offerte telefoniche. Quanto spenderemo? È possibile recedere? Questo e molto altro in questo episodio del nostro podcast! Ecco inoltre il link della prova HYPE di cui parliamo in puntata.

Se ancora non lo avete fatto, abbonatevi al nostro Podcast via Spreaker, iTunes o le altre piattaforme Podcast. Non vedete l’ora di ascoltare la puntata? Potete farlo anche attraverso questo articolo.