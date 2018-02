“Quanto accaduto a Macerata è un atto di terrorismo fascista”. Lo ha detto la sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio questa mattina durante il comizio che ha fatto seguito al corteo antifascista organizzato dall’Anpi.Un evento organizzato a seguito delle numerose minacce (“naturalmente anonime” ha sottolineato la sindaca) che sono state rivolte al Comune di Sestri Levante dopo la delibera con cui si è deciso di vietare la concessione delle piazze per eventi pubblici a gruppi che si rifanno direttamente o indirettamente alle idee fasciste.“La nostra delibera- ha detto la sindaca – è contrariamente a quanto sostiene qualcuno una difesa della democrazia”.Al corteo al quale hanno aderito partiti e associazioni hanno partecipato molti esponenti politici.

Massimo Bisca, presidente Anpi Genova, oltre a difendere la scelta del Comune di Genova e ha criticato chi ritiene “strumentale”

sollevare oggi il problema dell’onda nera che sta crescendo in Italia: “Lo ha detto Mattarella, la nostra Costituzione è l’esatto contrario del fascismo”.

Bisca ha poi rilevato come la scuola come istituzione non faccia nulla per divulgare i valori della Resistenza, e ogni iniziativa è affidata ai singoli insegnanti. E ha concluso il suo discorso così: “La storia vi ha cancellato, tornate nelle fogne. Viva la Resistenza”.