Oltre a Cesare Battisti, catturato in Bolivia, sono circa una cinquantina i terroristi ‘rossi’ italiani fuggiti all’estero e ancora latitanti, secondo i dati forniti all’AdnKronos dal Crst, il Centro ricerca sicurezza e terrorismo diretto da Ranieri Razzante. Fra loro figurano diverse figure di spicco delle Brigate Rosse e di Prima Linea, Ncc, Potere Operaio, Lotta Continua, Autonomia Operaia. Una trentina di latitanti sono in Francia, il resto si divide tra Nicaragua, Brasile, Argentina, Cuba, Libia, Angola, Algeria. Le loro biografie sono contenute in un volume che la Direzione centrale della polizia criminale tiene costantemente aggiornato.

