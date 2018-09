LE DECISIONI sono sempre doppie. Non solo si è chiamati a scegliere qualcosa, ma nel farlo possiamo usare anche modi diversi. Possiamo per esempio, semplificando al massimo, scegliere dopo attenta valutazione, dopo aver pesato i pro e i contro, in maniera del tutto logica e razionale o, di contro, possiamo farlo di pancia, come più ci sentiamo. E quando agiamo in questo modo, racconta oggi uno studio pubblicato su Emotion dell’American Psychological Association, siamo generalmente più disposti a difendere le nostre scelte e a mantener loro fede. In un meccanismo che chiama in causa anche il modo in cui le scelte riescono o meno a rappresentarci, ma che non sempre si rivela appropriato.Gli autori della ricerca sonodella University of Toronto Scarborough edella Yale University, entrambi esperti di marketing, un campo dove il processo decisionale la fa da padrone. Nel loro studio hanno chiesto a circa 450 persone di compiere delle decisioni, allestendo esperimenti di tipo diverso durante i quali i partecipanti erano chiamati a scegliere ora un lettore dvd, ora delle tazze o un ristorante. Decisioni che i ricercatori invitavano a prendere o in maniera più razionale o di pancia. Gli scienziati poi sottoponevano i partecipanti a una serie di domande o test per capire quanto la scelta fatta riflettesse la propria personalità, quanto li rispecchiasse.A scelte fatte quello che i ricercatori hanno osservato è che in generale quelle di pancia erano viste come più personali, rispondevano di più all’immagine che i partecipanti avevano di sé. Ma non solo: le scelte poco ragionate erano anche quelle più strenuamente difese, più facilmente condivise (ad esempio, quando i partecipanti erano chiamati a pubblicizzare la scelta di un ristornate), oltre che sentite.

Un chiaro segno, scrivono gli autori, del legame che unisce sensazioni e percezione del proprio sé. “Molta della saggezza popolare suggerisce che dovremmo evitare la trappola dell’intuizione perché un’attenta valutazione è ritenuta la strada più sicura per compiere delle buone scelte, ma non possiamo sfuggire quello che sentiamo – commenta Maglio – la nostra ricerca suggerisce che le persone che si focalizzano sui loro sentimenti nel prendere le decisioni arrivano a vedere quello che hanno scelto per sé come più consistente con quello che è essenziale, vero e fermo riguardo se stessi”. E sono più propensi a difendere le loro scelte. Ma non sempre è un bene, anzi.

•DIFESE RISCHIOSE

I ricercatori però sottolineano anche come assecondare l’istinto e le sensazioni, rimanendo fermi sulle proprie decisioni, non è sempre una scelta gratificante né perseguibile: se in alcuni casi mantenere il punto può rivelarsi un comportamento abbastanza benefico (per esempio aiutandoci ad andare in palestra le tre volte a settimane che ci siamo promessi a inizio anno), in altri il rischio è quello di ancorarsi troppo alle proprie idee, con il pericolo di isolarsi e cadere in estremismi. Un esempio: “Quando le nostre attitudini politiche si compiono in modo intuitivo e ci convincono del fatto che abbiamo ragione, siamo restii a considerare di poter essere, anche poco, in torto”, spiega Maglio, “un po’ di apertura mentale e sana ponderazione non sono così male dopo tutto”.