Quando tornerà L’Isola dei Famosi (che è stata di Alessia Marcuzzi e che ora potrebbe passare ad Ilary Blasi)? E quanto durerà il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? A porre queste domande c’ha pensato Giulia Salemi che – in diretta su Instagram con Gabriele Parpiglia – gli ha chiesto info sui reality show di Canale 5.

Parpiglia, ospite di #SalottoSalemi, ha svelato che il Grande Fratello Vip continuerà (anche se non ha voluto rivelare quando finirà, dato che non sappiamo come si evolverà la situazione del CoronaVirus):

“Il GF andrà in onda, non si stoppa il GF, non si stoppa Amici, andrà in onda C’è Posta Per Te, andrà in onda L’Intervista di Maurizio Costanzo che è una trasmissione senza pubblico, alcune puntate sono già state registrate, altre sono sulla stretta attualità. Questi programmi non si fermeranno. Se il GF va avanti fino a fine aprile? Il GF va avanti, ma non chiedermi fino a quanto.. Però sarà sempre a distanza, Milano – Roma. L’ultima puntata ha fatto 300 mila telespettatori in più, e nonostante molti hanno criticato credo che se 3,7 milioni di telespettatori per un po’ d’ore hanno voluto distrarsi, chi siamo noi per giudicare?”.

E che L’Isola dei Famosi tornerà sicuramente anche se – come per il GF Vip – ad oggi è difficile fare un pronostico. Potrebbe essere settembre 2020, quindi, come gennaio 2021.