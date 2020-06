L’ultima acquisizione è Unity, un acceleratore integrato con una risonanza magnetica ad alto campo. Il macchinario, unico del suo genere in Sud Europa, è in grado di colpire con precisione millimetrica il tumore, grazie a un sistema che modifica nel corso dell’esame la traiettoria del fascio delle radiazioni in base al movimento del target, dovuto alle funzioni fisiologiche dell’organismo.Ma Unity è in buona compagnia: all’Irccs di Negrar ci sono 4 acceleratori lineari, uno dei quali permette l’applicazione di trattamenti ipo-frazionati, irradiando alla massima intensità il tumore e risparmiando al tempo stesso i tessuti sani limitrofi. Nel 2017, inoltre, l’Irccs di Negrar – struttura alla quale afferiscono ogni anno circa un migliaio di pazienti, un terzo dei quali provenienti in particolare da Centro Sud, Lombardia ed Emilia-Romagna – è stata la prima al mondo ad utilizzare un’innovativa tecnica di radiochirurgia (l’HyperArc) che consente di trattare contemporaneamente più metastasi cerebrali in soli dieci minuti.

Nuova struttura, ecosostenibile, certificazione Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) per l’umanizzazione delle cure, nuovi strumenti di sanità digitali. La nuova struttura, interamente autofinanziata con 25 milioni di euro, con due braccia di un tunnel coperto, unisce i poli ospedalieri del “Don Calabria” e del “Sacro Cuore”, facilitando l’accesso all’ospedale.



La palazzina è stata realizzata con materiali ecosostenibili e un impianto fotovoltaico per la fornitura di energia elettrica, ed è “porta di entrata” dell’ospedale. Nuovi sono anche gli strumenti di ‘sanità digitale’ con totem self-service che permettono di effettuare autonomamente l’accettazione, la prenotazione o la disdetta di una prenotazione e di pagare la prestazione. Si possono ritirare i referti o è possibile stampare una mappa con le informazioni relative al percorso che si deve effettuare in ospedale. A breve, infatti, sarà possibile scaricare un’app che permetterà di poter accedere ai servizi ospedalieri via smartphone.