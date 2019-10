di Cristiano Camera

Acqua razionata a Campo di Mare. Causa rottura di una condotta idrica, i rubinetti degli abitanti della frazione di Cerveteri funzionano a singhiozzo, soltanto per un paio di ore la mattina prima delle 6 e poi dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 22. Per il resto della giornata e per tutta la notte è blackout idrico. Il disagio dei residenti che non hanno cassoni di accumulo è quotidiano e non troverà una soluzione nel breve periodo, perché il guasto è nell’acquedotto di Rfi e potrebbe essere ovunque, in qualche tratto della lunga linea ferroviaria Roma-Civitavecchia. E anche se i tecnici ispezionano la rete palmo a palmo, è come cercare un ago in un pagliaio.

Fonte