Su il sipario su X Factor 2018: l’inizio, i giudici, le puntate e le anticipazioni sulla dodicesima edizione del talent show musicale più famoso al mondo!

Finalmente ci siamo: X Factor Italia sta per tornare in una nuova edizione attesissima dal pubblico italiano. Un percorso musicale che prenderà il via a settembre e che permetterà ad alcuni dei più promettenti giovani talenti italiani di mettersi in gioco davanti ai giudici e al pubblico da casa. E come sempre, alla fine, ne resterà soltanto uno! Scopriamo di più sulla nuova edizione di X Factor 12!

X Factor: quando inizia e dove vederlo

La data prevista per l’inizio della dodicesima stagione di X Factor è il 6 settembre 2018. Il talent show andrà in onda ogni giovedì sera in prima visione alle ore 21.15, e tutti gli appassionati potranno vederlo su SkyUno e successivamente su Tv8 gratuitamente.

Le puntate dovrebbero essere 15: si comincia con le Audizioni, per poi passare ai Bootcamp, agli Homevisit e infine ai Live Show: 8 puntate dove i selezionati dai giudici si esibiranno con cover e inediti per conquistare il favore della giuria e del pubblico da casa, che come tutti gli anni voterà per far rimanere i cantanti e i gruppi in gara.

X Factor 2018: i giudici, presentatore e direttore artistico

Come oramai da tanti anni, a presentare X Factor ci penserà il simpaticissimo Alessandro Cattelan, mentre alla direzione artistica del programma troveremo Simone Ferrari.

Capitolo giudici. Confermatissimo Fedez, al suo fianco ci sarà anche Mara Maionchi, storica produttrice discografica italiana, la prima insieme a Morgan e a Simona Ventura a vestire il ruolo di giudice nella prima edizione del programma. Al suo fianco, a sorpresa, Manuel Agnelli, il leader della band Aftherhours e che sembrava deciso a lasciare il programma. Sembrava che al suo posto fosse già confermato Lodo Guenzi, cantante de Lo Stato Sociale, ma alla fine Manuel ha detto sì.

X Factor: Asia Argento

Sarebbe dovuta essere Asia Argento il quarto giudice di X Factor 12, ma la produzione ha deciso di eliminarla a causa di uno scandalo riguardo la sua vita privata. Secondo il New York Times, l’attrice avrebbe patteggiato con un giovane attore, Jimmy Bennett, che denunciò Asia per un’aggressione sessuale quando lui aveva solo 17 anni. La produzione di Sky ha fatto sapere che, se nel caso il fatto venisse confermato, Asia Argento sarebbe licenziata da X Factor, cosa che molti quotidiani danno già per fatta.

Molti i nomi dei sostituti che si sono fatti, dalla Ventura a Morgan passando per altri volti noti del panorama musicale. Ma per il momento non bisogna far altro che attendere.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/xfactoritalia/