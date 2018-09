Si chiama Vita ce n’è ed è il nuovo disco di Eros Ramazzotti, che uscirà a novembre e sarà seguito da un tour.

Finalmente è ufficiale: Eros Ramazzotti è pronto a tornare con un nuovo album di inediti, Vita ce n’è, un progetto che lo riporterà sulle scene dopo ben 3 anni di silenzio discografico. Il disco, in uscita a novembre, sarà seguito anche dal tour Vita ce n’è World Tour, che porterà Eros sui palchi di mezzo mondo.

Quando esce il nuovo disco di Eros Ramazzotti, Vita ce n’è

Dopo Perfetto, ultima fatica discografica di Eros, pubblicato nel 2015, finalmente ci siamo: il 21 novembre uscirà Vita ce n’è, il quattordicesimo album di studio di Eros Ramazzotti. Un progetto attesissimo di fan, che non vedono l’ora di imparare a memoria una sfilza di nuove canzoni di cantare a squarciagola sotto al palco.

Lo stesso Eros ha parlato del progetto e del contenuto dell’album. Ecco le sue parole, riportate da Sky: «E’ un disco importante, almeno per me. Alla soglia dei 55 anni ha un valore aggiunto molto forte. Il titolo rappresenta lo stato d’animo di questo momento storico, è un messaggio positivo», ha scritto Eros sui suoi social network, dove intanto si sono riversati i fan e il loro entusasismo incontenibile.

Vita ce n’è World Tour

E ovviamente dopo il disco partirà anche la tournée ufficiale, che porterà Eros in mezzo mondo. Ecco le sue dichiarazioni in merito: «Il tour si chiama ‘Vita ce n’è World Tour’ e c’è un’atmosfera molto positiva intorno a questo progetto. La cosa più importante per un artista è arrivare al cuore della gente. Ho cercato di fare questo in tutti questi anni. Il tour sarà duro, ma quando sarò lì sul palco darò il massimo come ho sempre fatto».

Si comincia il 17 febbraio da Monaco di Baviera, poi si passa alle date in Italia, il 2 marzo a Torino, il 5,6,8 e 9 marzo a Milano e poi via con il 12, 13, 15 e 16 marzo a Roma. Fra le tappe ci saranno anche Parigi, Londra, Amsterdam, New York, Los Angeles, Mosca, Tel Aviv, Rio de Janeiro e tante altre città.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ramazzotti_eros/