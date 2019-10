Ozzy Osbourne, nuovo album in arrivo: la moglie Sharon ha rivelato il periodo d’uscita del nuovo l’avoro del padrino dell’heavy metal.

Arrivano giorno dopo giorno nuove indiscrezioni sul nuovo album di Ozzy Osbourne. Il disco è già praticamente pronto, e adesso sappiamo anche il periodo in cui uscirà.

A rivelarlo è stata Sharon Osbourne, la moglie dell’ex frontman dei Black Sabbath, ai microfoni dell’emittente radiofonica SiriusXM: “Ozzy ha avuto un incidente bruttissimo quest’anno, ma è ancora qui. Ha appena finito di lavorare al suo nuovo disco, che uscirà a gennaio“.

Ozzy Osbourne 2019: come sta il cantante

Il 2019 non è certo stato il miglior anno tra i 70 della vita dell’artista britannico. Ricoverato a gennaio per una polmonite, è rimasto vittima nei mesi successivi di un incidente domestico che lo ha costretto a casa per diverse settimane, tanto da rinviare per la seconda volta il suo tour europeo, inizialmente previsto per quest’anno, poi spostato nel 2020 e adesso rimandato al 2021.

In un video sui social Ozzy ha spiegato: “Non sto morendo, mi sto riprendendo: ci vuole un po’ di più di quanto pensassi. Sono stanco di essere bloccato su un fottuto letto tutto il giorno. Non vedo l’ora di muovere il culo e ricominciare, ma ci vuole pazienza“.



Il nuovo album di Ozzy Osbourne

Ma cosa ci si può aspettare dal nuovo album di Ozzy? Per ora non si sa molto. L’unico brano svelato è Ordinary Man. Per il resto, sappiamo che il cantante lo ha definito il migliore che abbia mai registrato.

Con lui non ha lavorato, stavolta, il chitarrista Zakk Wylde, mentre lo ha affiancato il produttore di Post Malone, Andrew Watt, con cui Ozzy ha avuto modo di collaborare nel brano Take What You Want.

Di seguito l’audio proprio di questa canzone del rapper americano e del celebre cantante britannico: