Il nuovo album di Alessandra Amoroso si chiamerà 10/IO e con un video su Instagram la cantante ha annunciato la data di uscita ufficiale.

Adesso è ufficiale: Alessandra Amoroso ha comunicato tramite i suoi profili social la data di uscita del suo nuovo album, 10/IO. Si tratta del settimo disco in studio della cantante figlia di Amici, con il quale festeggerà anche i suoi primi 10 anni di carriera nel mondo della musica.

Quando esce il nuovo disco di Alessandra Amoroso: 10/IO

I social sono diventati la prima fonte di comunicazione fra un’artista e i propri fan. Un po’ come lo sono stati i giornali, poi la tv e le radio, adesso Instagram e Facebook sono diventati i canali privilegiati per fare annunci, dichiarazioni o riflessioni, e sopratutto dove poter rispondere ai fan o comunicare tramite video interattivi.

Sarà per questo, insomma, che anche Alessandra Amoroso ha scelto di comunicare la data di uscita del prossimo disco, 10/IO, su Instagram. La cantante ha scritto la data, 5 ottobre 2018, e si è mostrata in una clip dove apre la busta della prima copia in diretta. Un’emozione fortissima durante l’unboxing del suo nuovo album, che ha lasciato anche intravedere la copertina e il titolo.

Ecco il video pubblicato da Alessandra su Instagram:

Alessandra Amoroso: 10 anni di carriera

Alessandra, in ogni caso, non ha saputo trattenere l’emozione. Il suo nuovo lavoro festeggia un traguardo importante per la cantante, che da poco ha anche rivelato di voler diventare mamma: 10 anni di carriera. Proprio per questo il titolo è un gioco di parole fra il 10 e la parola Io. Il suo primo disco è uscito proprio nel 2009, Senza Nuvole, e la sua ultima fatica discografica era stata Vivere a colori, edito nel 2016.

E adesso Alessandra si preparare a una nuova avventura. Decimo anno, settimo disco, ennesimo tour imminente, con i fan che non vedono l’ora di cantare a squarciagola le sue canzoni e vivere insieme un nuovo capitolo di una delle cantanti italiane più amate di sempre.