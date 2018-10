Irama, cantante vincitore di Amici 2018, ha finalmente annunciato la data di uscita del suo prossimo album in studio.

Finalmente ci siamo, Irama ha rilasciato la tracklist e la data ufficiale dell’uscita del suo nuovo disco. Il vincitore di Amici 2018, che a breve sarà impegnato con il suo tour ufficiale, è pronto quindi per il suo secondo album ufficiale, dopo l’EP Piume rilasciato nel 2018 e il suo omonimo disco d’esordio, edito nel 2016.

Quando esce l’album di Irama Giovani

Fan di Irama, drizzate le orecchie: la data ufficiale del rilascio della sua seconda fatica in studio è stata ufficializzata ed è il 19 ottobre 2018. Si chiamerà Giovani e ovviamente c’è grandissima attesa per questo lavoro, dove Irama dovrà di certo confermarsi come uno dei cantanti in erba più promettenti del panorama musicale italiano.

Ecco la tracklist, che Irama ha diffuso con un post sulla sua pagina Instagram.

1 _ Bella e rovinata

2 _ Rockstar

3 _ Non Mollo Mai

4 _ Icaro

5 _ Stanotte

6 _ Poi, poi, poi..

7 _ Escort

8 _ Vuoi Sposarmi

9 _ Sceglimi

10 _Giovani

Inoltre il cantante si è divertito a giocare con i suoi fan. «Quale sarà secondo voi il primo singolo?», ha scritto. E ovviamente tutti si sono scatenati in commenti per cercare di indovinare!

Irama: i concerti in Italia

Intanto le date di Irama in Italia per il 2018 e il 2019 sono già state annunciate. Negli ultimi mesi dell’anno e per la prima parte dell’anno nuovo il cantante suonerà nei più prestigiosi locali italiani, una serie di imperdibili concerti con Radio 105 che sarà sponsor e radio ufficiale della tournée intera.

Inoltre proprio in questi giorni Irama ha annunciato la sua prima data al Mediolanum, locale storico e fondamentale per la carriera di un artista: il 5 aprile 2019 sarà il grande giorno!

Insomma, non ci resta che attendere il suo nuovo album… e imparare al più presto le nuove canzoni di Irama!