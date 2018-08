I Thegiornalisti hanno finalmente diffuso la tracklist e la copertina del loro nuovo album, Love, in uscita a settembre in tutti gli store.

L’attesa cresce sempre di più, e tutti i fan dei Thegiornalisti non vedono l’ora di ascoltare il nuovo lavoro della band capitanata da Tommaso Paradiso. Ma se quando esce Love è già stato annunciato (21 settembre 2018) ora la band ha diffuso sui propri canali Instagram ulteriori dettagli riguardo il loro quinto album in studio: si tratta della tracklist completa e della copertina ufficiale!

Thegiornalisti, Love: la tracklist e la copertina del disco

Un disco attesissimo quello della band di Roma, reduce dal successo incredibile di Completamente Sold Out, che ha portato la band a diventare una solida icona del panorama indie pop italiano. E adesso per Tommaso e soci è sicuramente arrivata la sfida più difficile, ovvero quella della conferma. Love è il disco che ci farà capire se la band è pronta per il salto di qualità, anche se, parliamoci chiaro, dopo i due singoli estratti (Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità puttana) i dubbi restano davvero, davvero pochi.

In ogni caso, se la data di uscita è già stata comunicata da tempo, adesso i Thegiornalisti hanno finalmente diffuso sui propri canali social la copertina dell’album e la tracklist: 11 titoli intriganti e che fanno venire l’acquolina in bocca a tutti i fan, vogliosi di imparare presto tutte le nuove canzoni per poterle cantare sotto il palco insieme alla band. Ecco il post con la copertina di Love:

Ecco la tracklist completa di Love:

• Overture

• Zero stare sereno

• New York

• Una casa al mare

• Controllo

• Love

• Milano Roma

• L’ultimo giorno della terra

• Questa nostra stupida canzone d’amore

• Felicità puttana

• Dr. House

Non ci resta dunque che attendere l’uscita del disco e il tour della band, che prenderà il via il 19 ottobre all’Arena di Vigevano, per poi spostarsi in tutti i più bei palazzetti italiani. E nell’attesa, riascoltiamoci Felicità puttana:

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/tommasoparadiso/?hl=it