Gruppo A: Inghilterra a punteggio pieno, tris di Kane

– Un paio di gaffe tra inni e annunci sbagliati, ma anche quattro gol e tre punti per conservare il primato del girone H a braccetto con Turchia e Islanda. Non si sono fatti mancare nulla i campioni del mondo nella quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: per i Bleus di Didier Deschamps 4-1 sull’Albania di Edi Reja allo Stade De France in un match cominciato in ritardo per il clamoroso errore nell’inno (messo in onda quello di Andorra, prossima avversaria della Francia) e la protesta degli albanesi che non si dispongono in campo finché le note non sono quelle giuste. Calano il poker vincente anche Inghilterra e Portogallo: i Tre Leoni a Wembley travolgono la Bulgaria (4-0) con il solito Kane mattatore (tripletta per lui), mentre CR7 e compagni centrano la prima affermazione passando per 4-2 a Belgrado sulla Serbia. Ma intanto nel girone B vola l’Ucraina di Shevchenko, al comando dopo il 3-0 rifilato a domicilio alla Lituania.

Terza partita, terza vittoria, nel segno di Harry Kane. L’Inghilterra prosegue la sua marcia a punteggio pieno in testa al girone A: 4-0 alla Bulgaria a Wembley. A spezzare l’equilibrio dopo 24 minuti, è l’attaccante del Tottenham, che da due passi non può sbagliare dopo il pallone recuperato da Sterling nell’area bulgara. I Tre Leoni chiudono poi i conti nei primi dieci minuti della ripresa: ancora Kane al 4′ st raddoppia dal dischetto (fallo di Bodurov su Rashford) e poi (10′ st) mette in mezzo per Sterling, che deve solo appoggiare in rete. Il bomber inglese si porta poi a casa il pallone: viene toccato da dietro da Dimitrov in area, altro rigore e tripletta personale per lui (28′ st). In classifica la squadra di Gareth Southgate è in testa a punteggio pieno, con 9 punti in 3 partite, la Bulgaria si trova con soli 2 punti, ma in 5 match. Alle spalle dell’Inghilterra, a quota 8, c’è la rivelazione Kosovo, che a Pristina (Fadil Vokrri Stadium) ha superato per 2-1 la Repubblica Ceca, illusa dal vantaggio dell’ex romanista Patrick Schick, realizzato al 16′ del primo tempo, ma raggiunta al 20′ da Muriqi e poi condannata al 21′ dal gol di Vojvoda, su passaggio del laziale Valon Berisha.

Ucraina passa in Lituania, successo Portogallo in Serbia

Prove di fuga per l’Ucraina, che passa 3-0 a Vilnius e consolida il primo posto nel girone B di qualificazione a Euro 2020 salendo a quota 13 punti. Gara in discesa per gli uomini di Shevchenko già al 7′, col vantaggio di Zinchenko, mentre al 27′ è Marlos a siglare il raddoppio. Nel secondo tempo c’è gloria anche per l’atalantino Malinovsky, a bersaglio al 62′. Affermazione esterna anche per il Portogallo, che dopo due pareggi in altrettante partite conquista il primo successo. I campioni in carica si sono imposti 4-2 a Belgrado in casa della Serbia: di William Carvalho al 42′, Guedes al 52′, Cristiano Ronaldo all’80’ e Bernardo Silva all’85’ le reti lusitane, del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, al 68′, e Mitrovic, all’85’ i gol dei padroni di casa. Con questo successo CR7 e compagni si portano a 5 punti scavalcando proprio la Serbia, che resta a quota 4 in quattro partite.

Gaffe sull’inno dell’Albania, poi la Francia cala il poker

Serata intensa, non solo sul campo, allo Stade de France. Un grosso equivoco ha infatti caratterizzato il pre-partita di Francia-Albania: nel momento in cui doveva partire l’inno della squadra ospite, è invece stato suonato quello di Andorra, che sarà ospite dei Bleus martedì prossimo. Quando è partita la Marsigliese i giocatori albanesi hanno rifiutato di schierarsi, chiedendo che finalmente venisse intonato il loro inno. Per questo motivo la partita è cominciata con alcuni minuti di ritardo. Poi, errore nell’errore, lo speaker dello stadio parigino si è scusato, annunciando che “l’inno dell’Armenia sarebbe stato presto suonato”. Altri fischi e insulti, ma non sono mancate le risate, sono piovuti dagli spalti: solo dopo che l’inno albanese è stato suonato, è tornata la calma. Alla fine del primo tempo sono arrivate altre scuse, a nome della Federcalcio francese, per l’errore (anzi, gli errori) commesso. Poi sul terreno di gioco, invece, l’orchestra francese funziona subito bene, visto che all’8′ l’ex Juventus (ora al Bayern) Coman sblocca il risultato e, al 27′, raddoppia Giroud. Al 37′ Griezmann grazia Strakosha dal dischetto (traversa), ma nella ripresa ancora Coman (68′) e poi Ikone (85′) firmano il poker. Al 90′ arriva la rete della bandiera albanese con un rigore realizzato da Cikalleshi.

Vincono anche Islanda e Turchia: tre squadre a quota 12

Le rivali dei Bleus non perdono però colpi e sono tre le formazioni appaiate al comando del girone H con 12 punti. L’Islanda batte 3-0 la Moldavia al Laugardalsvollur di Reykjavik: apre le marcature Sigthorsson al 31′, l’ex Pescara Bjarnason raddoppia al 10′ della ripresa e un autogol di Mudrac chiude i conti al 32′ per gli uomini di Erik Hamren. Vince anche la Turchia, che però soffre tanto contro il fanalino di coda Andorra, ancora a 0 punti: al Vodafone Park di Istanbul per la squadra di Senol Gunes decide all’89’ una rete di Ozan Tufan, su assist di Yazici, per piegare la resistenza della ‘Cenerentola’ del girone, che si è difesa con ordine ed è capitolata quando tutto faceva prevedere un clamoroso pareggio.