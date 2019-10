ROMA – Dopo l’Italia, Russia e Polonia strappano il pass per gli Europei del 2020. Nel gruppo I, i russi festeggiano la qualificazione con il pokerissimo rifilato a Cipro. Un 5-0 targato Cerysev (doppietta), Ozdeoev, Dzjuba e Golovin. Nello stesso girone goleada della Scozia ai danni di San Marino, un 6-0 che permette agli scozzesi da salire al quarto posto in classifica a un solo punto da Cipro. Il Belgio, già qualificato, vince in Kazakhstan 2-0 con un gol per tempo. Ad Astana decidono le reti nel primo tempo dell’attaccante del Chelsea Batshuay e nella ripresa del centrocampista del Paris Saint-Germain, Meunier. Diavoli Rossi a punteggio pieno.

Pass europeo anche per la Polonia

Con due gol nel finale, il primo di Frankowski al 74′ e il secondo del “napoletano” Milik all’80’ con un gran sinistro a rientrare dalla distanza, la Polonia batte con qualche fatica la Macedonia del Nord e si qualifica ai prossimi Europei. 2-0 il finale di Varsavia con i polacchi che ora guidano il gruppo G con 19 punti, 3 in più dell’Austria che sbanca Ljubljana e batte la Slovenia 1-0 con la rete di Stephan Posh al 21′ del primo tempo. Animi tesi in casa slovena con Denis Popovic che lascia i compagni in 10 nel finale.

Vittorie per Olanda e Germania

Nel gruppo C botta e risposta tra l’Olanda e la Germania, entrambe in testa al girone con 15 punti. La formazione orange ha vinto per 2-1 in trasferta contro la Bielorussia grazie alla doppietta del centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum. E’ rimasto in campo per tutta la durata del match il difensore della Juventus Matthijs de Ligt mentre il centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon è subentrato al 67′. Ancora panchina per il centrale interista Stefan De Vrij. La Germania, invece, passa in Estonia 3-0 con la doppietta nella ripresa di Gundogan e la rete di Werner. Tedeschi in dieci dal 14′ del primo tempo per l’espulsione dello juventino Emre Can.

La Croazia rallenta a Cardiff

Chiude il gruppo E col Galles che frena la corsa della Croazia, prima con 14 punti, ma bloccata sull’1-1 a Cardiff. Alla rete di Nikola Vlasic al 9′ ha risposto Gareth Bale al 3′ di recupero del primo tempo. Galles, con 8 punti, che resta aggrappato alla matematica. Al secondo posto c’è l’Ungheria con 12 punti, vincente per 1-0 in casa contro l’Azerbajian: decisivo un gol di Korhut dopo appena 10′. Occhio, però, alla Slovacchia terza con 10 punti, ma che rispetto a Croazia e Ungheria ha ancora due partite da giocare, tra cui lo scontro diretto di Rijeka contro i croati.