Scatenato il neo-romanista Mkhitaryan, Dzeko-gol

– Una sconfitta clamorosa, impensabile solo alla vigilia. Così inaspettata che il tecnico Robert Prosinecki ha deciso di dimettersi. La Bosnia esce con le ossa rotte dalla trasferta in Armenia dove i padroni di casa si impongono 4-2 in una gara valida per la sesta giornata del girone J delle qualificazioni agli Europei del 2020, lo stesso dell’Italia. Un ko, quello di Dzeko e compagni che vale il penultimo posto nel girone davanti al piccolo Liechtenstein. “Sono arrivato con l’obiettivo di qualificarmi per l’Euro 2020 – le parole del ct serbo -. Sebbene tutte le possibilità non siano ancora perse, mi sento responsabile e quindi mi dimetto”.

L’unico a sorridere è senza dubbio Paulo Fonseca col neo-acquisto Mkhitaryan, autore di una doppietta, ed Edin Dzeko a segno. La sfida di Yerevan si sblocca al 3′ con Mkhitaryan che porta in vantaggio i padroni di casa, al 13′ il pareggio ospite ad opera del compagno di squadra, Dzeko, ma è ancora Mkhitaryan, al 66′, a siglare la rete del 2-1. Passano quattro minuti e i bosniaci pareggiano con Gojak. Il trequartista che la Roma ha prelevato dall’Arsenal, però, è ancora scatenato e, al 77′, serve ad Hambardzumyan la palla del 3-2. Al 95′ arriva anche l’autorete di Loncar per il definitivo 4-2. Per l’Armenia un successo importante che vale il sorpasso in classifica: terzo posto a quota 9 punti, Bosnia ferma a 7. Ormai fuori dai giochi la Grecia, che non va oltre l’1-1 casalingo contro il Liechtenstein. Ad Atene a segno Masouras al 33′, pari ospite di Salanovic nel finale

Spagna imbattuta, pari Svezia

Nel gruppo F tutto come da copione per la Spagna che batte le Far Oer 4-0 e ipoteca la qualificazione ai prossimi Europei restando saldamente al comando della pool con 18 punti davanti alla Svezia, seconda, a quota 11. Al Municipal El Molinon di Gijon, le Furie Rosse conquistano il sesto successo in altrettante partite grazie alle doppiette dell’attaccante del Valencia Rodrigo e dell’ex Barcellona Paco Alcacer. Finisce 1-1, invece, il derby scandinavo tra la Svezia e la Norvegia. Ospiti in vantaggio con Johansen al 45′, poi nella ripresa Forsberg pareggia i conti per gli svedesi. Un pareggio che favorisce la Romania (10 punti) che batte 1-0 Malta grazie a un gol di George Puscas e avvicina la Svezia a quota 11 scavalcando la Norvegia salita a 9 punti.

Poker Svizzera e qualificazione riaperta

Nel Gruppo D successo fondamentale per la Svizzera che riapre il discorso qualificazione. La formazione elvetica cala il poker in casa al Gibilterra (4-0), consolida il terzo posto, e avvicina le prime due posizioni occupate dall’Irlanda, prima con 11 punti, e dalla Danimarca, bloccata sullo 0-0 dalla Georgia e terza con 9 lunghezze. A segno per la formazione crociata Zakaria, Mehmedi, il milanista Rodriguez e Gravranovic.