Decide Scamacca su assist di Sottil

– L’Italia Under 21 vince (0-1) in Armenia grazie a un gol di Scamacca e sale al 2° posto, alle spalle dell’Irlanda, nel proprio girone di qualificazioni europee. Dopo le difficoltà mostrate a Dublino giovedì scorso, gli azzurrini hanno dominato la sfida ma hanno sprecato troppo. In particolare Cutrone, lanciato titolare dal Nicolato, si è fatto negare il gol in quattro occasioni da un ottimo Aslanyan, bravo a tenere a galla i suoi fino al 90′.

La differenza di caratura tra le due formazioni la si vede fin dai primi minuti dove l’Italia ha gioco facile nella metà campo avversaria. Infatti la prima occasione da gol arriva dopo soli 3′ con Sottil che tutto solo davanti al portiere non inquadra lo specchio della porta. Poi 5′ più tardi è una deviazione di Daniielian sulla riga di porta a negare il vantaggio agli azzurrini sul tiro di Zanellato sugli sviluppi di un corner. La gara si sblocca al 20′: spunto sulla destra di Sottil che la mette in mezzo per Scamacca, bravo a deviare il pallone in rete realizzando l’8° gol in 9 gare stagionali. Subito dopo il gol, Cutrone spreca due grosse chance davanti ad Aslanyan mentre l’Armenia si fa vedere con un tiro dai 40 metri di Mkrtchyan sul quale Carnesecchi risponde presente. Nel finale di frazione ottimo spunto di Pellegrini sulla sinistra, palla in mezzo e clamoroso errore di Scamacca a due passi dalla porta.

Traversa di Bichakhchyan al 93′

Anche nel secondo tempo, come prevedibile, è l’Italia a fare la gara e Cutrone continua a sfidare il portiere avversario a caccia del suo primo gol in questo nuovo corso italiano. Ma Aslayan si oppone egregiamente, prima al 48′ con una bella parata sul diagonale dell’ex Milan e poi, 1′ più tardi, sul tentativo da fuori area. Nicolato prova a cambiare le carte in tavola sostituendo un positivo Frattesi per Maggiore a centrocampo e Sala al posto di Pellegrini con l’esterno del Cagliari che poco prima di uscire si divora un gol a distanza ravvicinata. Dentro anche Pinamonti, Carraro e Bettella in un finale di gara dove l’Italia prova di tutto nel tentativo di segnare il gol della tranquillità. Non ci riesce e al 93′ rischia grosso: l’Armenia sfiora il pareggio colpendo la traversa con Bichakhchyan. Prossimo appuntamento il doppio impegno casalingo di novembre, prima contro l’Islanda, appena scavalcata in classifica, e poi di nuovo con l’Armenia.

Nicolato: “Ci manca ancora la condizione”

Paolo Nicolato è soddisfatto a metà: “Siamo migliorati rispetto alla partita con l’Irlanda, creando più occasioni anche se questo dipende anche dall’avversario che affronti. Abbiamo fatto un viaggio molto difficile, tra Irlanda e Armenia son stati 10 giorni non facili dove abbiamo superato anche alcune influenze. Abbiamo disputato una gara volenterosa anche se dovevamo fare altri gol perché può succedere che con un tiro in porta gli avversari pareggino. Ma sono convinto che ci manca ancora la condizione”.

ARMENIA-ITALIA 0-1 (0-1)

Armenia (4-2-3-1): Aslanyan; A. Mkrtchyan, Khachumyan, Daniielian, E. Grigoryan; Harutyunyan (35′ st Movsesyan), R. Mkrtchyan; Melkonyan, Bichakhchyan, Nahapetyan (27′ st Misakyan); Hovhannisyan. In panchina: M. Grigoryan, Nazaryan, Vardanyan, Ghubasaryan, Sadoyan, Khamoyan, Asilyan. CT: Flores.

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bastoni, Ranieri, Pellegrini (30′ st Sala); Frattesi (19′ st Maggiore), Locatelli, Zanellato (40′ st Carraro); Sottil (40′ st Bettella), Cutrone, Scamacca (31′ st Pinamonti). In panchina: Plizzari, Gabbia, Maistro, Del Prato. CT: Nicolato.

Arbitro: Farkas (Ung).

Rete: 20′ pt Scamacca.

Ammoniti: Daniielian, Khachumyan e Ranieri.

Angoli: 4-8.

Recupero: 0′, 5′ .