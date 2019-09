Colpiti tre legni

Nuovo successo per l’Italia femminile nella strada che porta all’Europeo 2021 in Inghilterra. Dopo la vittoria per 3-2 in Israele di giovedì scorso, le azzurre hanno replicato a Tbilisi battendo 1-0 la Georgia. Decisiva la rete al 25′ di Cristiana Girelli, brava a respingere in rete il calcio di rigore da lei stesso tirato e parato dal portiere avversario.

Le azzurre di Milena Bertolini hanno così rispettato il pronostico anche se il compito è stato meno facile del previsto. Il gol decisivo è arrivato al 25′, quando l’arbitra olandese Vivian Peetersha ha concesso un calcio di rigore per fallo commesso da Kvelidze su Valentina Giacinti: sul dischetto si è presentata Cristiana Girelli, che si è fatta prima ribattere la conclusione dal portiere, ma è stata abile e veloce a ribadire in rete. L’Italia ha dominato il match e, già prima del gol, aveva avuto due ottime occasioni per sbloccare la situazione: traversa di Cernoia, direttamente su calcio di punizione, poi Giacinti aveva girato un cross senza però inquadrare la porta. Al 29′, invece, Manuela Giugliano si è trovata da sola a pochi passi dalla porta, ma non è riuscita a raddoppiare. All’11’ della ripresa altro legno delle azzurre con la Giacinti, ma il risultato è rimasto fermo sull’1-0. L’Italia ha chiuso in avanti e, alla fine, ha festeggiato il secondo successo consecutivo. Meno agevole del previsto, ma non per questo immeritato. Anzi, le azzurre avrebbero potuto rendere la vittoria più rotonda se per ben tre volte i pali non avessero negato loro la gioia del gol. Prossimi impegni a ottobre: venerdì 4 a Malta e martedì in casa contro la Bosnia.