Spagna qualificata, è lotta Svezia-Romania per il secondo posto

– Nel gruppo F la Spagna evita la sconfitta in Svezia nel recupero e si qualifica matematicamente con due turni di anticipo a Euro 2020; pari anche tra Romania e Norvegia. Nel gruppo J, quello dell’Italia, la Finlandia consolida il secondo posto battendo l’Armenia. Ma soprattutto la Grecia fa un regalo agli scandinavi piegando in extremis la Bosnia che adesso vede allontanarsi l’Europeo. Il gruppo D vede i successi della Svizzera sull’Irlanda e della Georgia a Gibilterra. Facile vittoria di Israele in casa sulla Lettonia nel gruppo G.

Basta un pareggio alla Spagna per qualificarsi alla fase finale di Euro 2020 con due turni di anticipo. La sfida del gruppo F in casa della Svezia finisce 1-1: in vantaggio i padroni di casa con Berg, a segno al 5′ della ripresa. In pieno recupero, al 47′ della ripresa il gol del pareggio delle ‘furie rosse’ grazie a Rodrigo checon un tocco ravvicinato porta la Spagna a quota 20. La Svezia (seconda con 15 punti) resta ancora in corsa anche grazie alla Norvegia che agguanta in extremis la Romania (14 punti) a Bucarest: nel secondo tempo Puscas sbaglia un rigore, ma ci pensa Mitrita poco dopo a portare avanti i padroni di casa. La rete del pareggio arriva al 92′ grazie a Sorloth con un gran colpodi testa. Nell’altro match le isole Far Oer superano di misura Malta con un gol di Baldvinsson conquistando i primi tre punti nel girone.

Per la Finlandia è quasi fatta

Netta vittoria della Finlandia che, a Turku, ha battuto 3-0 l’Armenia nell’ottava giornata del girone J (lo stesso dell’Italia) delle qualificazioni agli Europei del 2020. Al 31° Jensen porta in vantaggio i padroni di casa, nella ripresa arriva la doppietta di Pukki in gol al 61° e all’88°. Con questo successo la Finlandia consolida il secondo posto alle spalle dell’Italia, con 15 punti in 8 gare, mentre l’Armenia resta a quota 10. Ma sopratutto la Finlandia distanzia la Bosnia (10 punti) che cade in Grecia: nel primo tempo apre Pavlidis per gli ellenici, ma pareggia subito Gojak. Al minuto 88 autogol di Kovacevic per il 2-1 finale in favore dei padroni di casa.

L’Irlanda cade in Svizzera

Tonfo dell’Irlanda in Svizzera nel gruppo D. Finisce infatti 2-0 per gli elvetici che passano con Seferovic al 16′. Nella ripresa Rodriguez sbaglia un rigore, mentre un’autorete di Duffy chiude ogni discorso nel recupero. In classifica Irlanda sempre prima ma insieme alla Danimarca con 12 punti, mentre la Svizzera accorcia e ora è a quota 11. A 8 punti c’è la Georgia che ha vinto 3-2 in casa di Gibilterra: nei primi 45′ segnano Kharaishvili e Kankava per gli ospiti. Nel secondo tempo la rimonta grazie a Casciaro e Chipolina; ma all’84’ risolve Kvilitaia per i georgiani. Infine il gruppo G ha visto il successo di Israele sulla Lettonia per 3-1: succede tutto nel primo tempo coi gol di Dabbur, Zahavi, Kamess per gli ospiti, e sigillo finale ancora di Dabbur.