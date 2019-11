Il Galles vince lo spareggio contro l’Ungheria

– Il quadro delle 20 nazionali qualificate alla fase finale di Euro 2020 direttamente dai gironi è completo. Dopo Italia, Belgio, Polonia, Russia, Spagna, Ucraina, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Turchia, Finlandia, Svezia, Austria, Croazia, Germania, Olanda, Portogallo, Svizzera e Danimarca, l’ultima a qualificarsi è il Galles che ha battuto nel match decisivo l’Ungheria del ct italiano Rossi. Gli ultimi quattro posti disponibili verranno assegnati tramite gli spareggi di qualificazione, ai quali parteciperanno le 16 vincitrici dei gironi di Nations League (ovvero le quattro vincitrici dei gironi in ciascuna delle quattro divisioni).

Il gruppo E era l’unico ancora incerto nei match di questa sera con Galles, Ungheria e Slovacchia ancora tutte in corsa per il secondo posto finale dietro la Croazia. Alla fine a Euro 2020 ci vanno i gallesi, che vincono lo scontro diretto casalingo contro l’Ungheria per 2-0 grazie alla doppietta dello juventino Ramsey (un gol per tempo). Vince (ma inutilmente visto il risultato del Galles) anche la Slovacchia in casa contro l’Azerbaigian: in gol Bozenik e Hamsik.

Germania e Olanda a valanga

Larghi successi per le già qualificate Germania e Olanda nei rispettivi match del gruppo C. I tedeschi confermano il primo posto del girone battendo 6-1 l’Irlanda del Nord: avanti gli ospiti con Smith, poi ribaltano il risultato Gnabry e Goretzka. Nel secondo tempo segna ancora due volte Gnabry, quindi bis di Goretzka e infine Brandt. L’Olanda rimane al secondo posto grazie al successo per 5-0 sull’Estonia: Wijnaldum e Ake a segno nel primo tempo; nella ripresa Wijnaldum completa la tripletta personale e Boadu chiude i conti.

Polonia ok, sconfitta indolore per l’Austria

La Polonia batte 3-2 la Slovenia e chiude al primo posto con 25 punti il girone G di qualificazione. Nel primo tempo vantaggio polacco di Szymanski e pareggio di Matavz. Nella ripresa segna Lewandowski ma impatta ancora l’atalantino Ilicic. Gol da tre punti di Goralski. Si piazza seconda e si qualifica anche l’Austria (22 punti) malgrado il ko 1-0 in casa della Lettonia (gol di Oss al 65′). Nel terzo match, la Macedonia ha avuto la meglio su Israele 1-0 grazie alla rete di Nikolov al 47′ del primo tempo.

Vincono Belgio, Russia e Scozia

Belgio, Russia e Scozia chiudono con una vittoria il girone di qualificazione I agli Europei del prossimo anno. Il Belgio batte 6-1 Cipro: vantaggio ospite con Ioannou, ma poi rimettono le cose a posto Benteke, una doppietta di De Bruyne e Carrasco nel primo tempo. Nella ripresa autogol di Christoforou e altra rete di Benteke. La Russia batte 5-0 fuori casa San Marino: in gol Kuzyayev e Petrov nei primi 45′, quindi nella ripresa realizzano Miranchuk, Ionov e Komlichenko. Infine la Scozia ha la meglio 3-1 sul Kazakistan nonostante il vantaggio ospite nel primo tempo di Zaynutdinov. Nei secondi 45′ vanno in gol McGinn, Naismith e ancora McGinn. Belgio e Russia comodamente già qualificate per la fase finale.