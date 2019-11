Anche Cristiano Ronaldo va agli Europei. Il Portogallo è infatti la 17esima nazionale a staccare il pass per la fase finale. I campioni in carica, che per essere al riparo da qualsiasi rischio, dovevano vincere in Lussemburgo, non hanno fallito. Finisce con uno 0-2 che blinda il secondo posto nel girone B a quota 17 punti, 3 in più della Serbia, terza con 14 dopo il pareggio per 2-2 con la capolista Ucraina (20).

Di Bruno Fernandes al 39′ del primo tempo la rete che ha permesso alla nazionale lusitana di sbloccare il risultato: controllo in corsa e destro alla sinistra del portiere su lancio illuminante di Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo ha dovuto attendere il minuto 86 per mettere a segno la rete del raddoppio, con un elementare tocco ravvicinato dopo conclusione di Bernardo Silva respinta dal portiere. Una palla destinata comunque in rete, fotocopia del gol (quello ‘rubato’ al fuoriclasse) di Ramsey a Mosca durante Lokomotiv-Juve. Per CR7 si tratta del gol 99 in nazionale.