L’Italia di Roberto Mancini trova la decima vittoria consecutiva superando il record di Pozzo di nove successi con la Nazionale, grazie ad un netto successo per 3-0 sulla Bosnia a Zenica e sarà testa di serie ai sorteggi degli Europei di fine novembre. Gli azzurri, già qualificati per la rassegna continentale, passano in vantaggio grazie ad un gol del difensore della Lazio, Acerbi, al primo centro in azzurro, al 20’ del primo tempo, per trovare il raddoppio al 37’sempre della prima frazione di gioco, grazie ad una rete dell’attaccante del Napoli, Insigne. Il tris arriva all’8’ del secondo tempo con un gol dell’attaccante del Torino Belotti.

Fonte