Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio sono legati da una profonda amicizia, ma negli anni hanno anche lavorato più volte insieme.

I due hanno passato le vacanze di Natale a Cuba e la nostra Santa da Cologno Monzese ha confessato di essersi dedicata ad un progetto top secret che coinvolge anche il cantautore.

“Sono lontana da voi, ma non con il pensiero! – ha scritto la presentatrice, postando una foto da Cuba –. Mi mancate non vedo l’ora di tornare.

Barbarella ha anche dichiarato che sapremo qualcosa di più a marzo: “Sapranno qualcosa entro marzo”.

Il mistero adesso potrebbe averlo svelato il Spy. Sull’ultimo numero del settimanale, in edicola da ieri, si legge che Malgy in primavera rilascerà una nuova hit dalle sonorità cubane.

Dobbiamo prepararci ad un duetto epico?

“Il Grande Fratello? Tutti ne hanno parlato malissimo: trash, non trash, orrendo, non orrendo. Io mi sono defilato e dissociato da alcune cose. Ma in termini di ascolti, è stato un grande successo. – ha dichiarato Cristiano lo scorso luglio – Sono molto contento. Abbiamo portato i frutti a casa e, a quanto pare, l’anno venturo si rifarà ancora. Non saranno più otto puntate, ma molte di più. E questo è già molto bello. Abbiamo anche portato temi molto delicati“.