Un super Fabio Quagliarella trascina la Sampdoria al successo per 2-1 in trasferta contro la Spal firmando entrambi i suoi gol nei primi dieci minuti. Al 4′ sblocca il match con una splendida mezza girata volante col destro che piega le mani a Viviano, inutilmente proteso sulla sua sinistra e al 10′ raddoppia con un colpo di testa ravvicinato su cross di Linetty. Il 36enne napoletano aggancia così Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica cannonieri con 19 centri. Lo scatenato numero 27 potrebbe anche triplicare al 24′ con un sinistro di controbalzo che centra in pieno il palo. I padroni di casa si fanno vedere solo al 35′: Valoti in area sulla destra centra dalla parte opposta per Fares che, tutto solo, schiaccia al volo a terra il pallone col sinistro e lo spedisce di poco oltre l’incrocio alla sinistra di Audero.

