Fabio Quagliarella va a segno contro l’Udinese ed eguaglia il record di Gabriel Batistuta. L’attaccante della Sampdoria, 36 anni il prossimo 31 gennaio, ha firmato su rigore al 33′ il gol del momentaneo 1-0 dei suoi nel match in corso contro i friulani. Per il bomber blucerchiato è l’undicesima partita di fila in serie A con almeno un gol, un exploit che era riuscito a Batistuta 24 anni fa, nella stagione 1994-1995 con la maglia della Fiorentina. Sale così a 15 il conto totale dei gol segnati in questo campionato da Quagliarella, al momento il miglior bomber della serie A davanti a Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata a quota 14.

