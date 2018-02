– Il freddo polare con punte che toccano anche i 25 grandi sotto lo zero e le violente raffiche di vento fra i 70 e i 100 km/h previste fino a mercoledì stanno creando non pochi problemi alle gare dei Giochi olimpici invernali di PyeongChang. Diverse le cadute nelle competizioni odierne dello snowboard e lo sci alpino, per esempio, non ha ancora fatto il suo esordio in queste Olimpiadi col rinvio della discesa libera maschile e dello slalom gigante femminile.

COMBINATA A RISCHIO CANCELLAZIONE – Anche la combinata uomini – prevista martedì con prove alle 3,30 e alle 7 italiane – è a rischio, mentre una prova del superg maschile è saltata. Se anche la combinata dovesse ‘saltare’, l’unica casella vuota per un recupero è mercoledì, in concomitanza con lo slalom speciale donne (prima manche alle 2.15, seconda alle 5.45). In alternativa la giuria sta pensando di abbassare la partenza della discesa, far slittare la partenza al massimo fini alle ore 14 locali e quindi far disputare lo slalom speciale in notturna. E sullo sfondo c’è la paura di dover fare una scelta che non è mai stata fatta alle competizioni a cinque cerchi, ovvero quello di cancellare una o più gare.

CIO TRANQUILLIZZA TUTTI – Per ora il Cio si dice tranquillo: “La priorità è la sicurezza degli atleti – spiega il portavoce Mark Adams – Dobbiamo rivedere il programma e questo ci provoca un gran mal di testa, ma non prenderemmo mai una decisione che potrebbe mettere a rischio la sicurezza degli atleti”. Adams rimanda ogni discorso su eventuali misure straordinarie: “Estendere la durata dei Giochi? E’ un po’ presto per parlare di questo. A Nagano è stata disputata la discesa cinque minuti prima la cerimonia di chiusura, ma in questo momento è un discorso prematuro”. Dal punto di vista del Cio, il rinvio delle gare alle Olimpiadi “non è una cosa così inusuale. Il presidente della Federazione internazionale di sci – conclude Adams – questa mattina era alla riunione di coordinamento e sembrava piuttosto tranquillo a riguardo”.

PROGRAMMA RISTRETTO – In base al programma entro venerdì le gare veloci maschili e quelle tecniche femminili devono essere concluse per il trasferimento a Yongpyong degli uomini e a Jongseon (dove c’è un’unica struttura ricettiva) delle donne. Un cambio di sede non banale, che prevede anche lo spostamento di attrezzature (ski room) e materiali per tutte le nazioni iscritte. Ovvero centinaia di persone che si spostano. “Sono giochi invernali – spiega Sung Baik You, portavoce del comitato organizzatore dei Giochi – e ci sono problemi per i forti venti. E’ difficile sopportare queste condizioni anche per gli spettatori. Secondo le previsioni freddo e vento proseguiranno fino a mercoledì e dal giorno dopo il tempo migliorerà. Ci sono preoccupazioni per le gare rinviate, ma prima di tutto viene la sicurezza degli atleti. Le gare si faranno, però non si possono fare previsioni sul vento per più di tre giorni”.