– Sofia Goggia è attesa alla prova del fuoco: lontana dalle migliori fra le porte larghe e poi in Super-G, le resta la gara di mercoledì in discesa per prendersi il podio e nei giorni scorsi non ha fatto mistero delle proprie ambizioni, ovvero battere l’amica-rivale Lindsay Vonn e mettersi al collo l’oro.

“FARO’ TRANQUILLA LA MIA DISCESA” – “Andrò in gara per trovare la migliore Sofia, seguendo la mia tattica e solo una volta tagliato il traguardo mi girerò a guardare il tempo”, ha detto Sofia Goggia che si prepara per la discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang, in programma mercoledì (ore 3 italiane). “Faccio la mia discesa tranquilla – ha detto – e se arriva la medaglia sono contenta, altrimenti rimarrò Sofia Goggia. In allenamento ho provato a studiare un paio di linee nuove ma ho commesso qualche errorino, ci può stare che succeda in allenamento. La discesa è bella perché ogni curva può essere interpretata diversamente. E’ sempre più un’interazione tra lo sciatore, gli appoggi e la pista, qualcosa che va più sentito”.

SECONDA NELLA PROVA UFFICIALE – Intanto la Goggia si è messa in evidenza nella seconda prova ufficiale della discesa femminile. La più veloce è stata l’austriaca Stephanie Venier con il tempo di 1’39″75. L’azzurra si è piazzata seconda a soli 8 centesimi e davanti alla statunitense Lindsey Vonn, giunta a 0″35. Undicesimo tempo per Nadia Fanchini, 17esimo per Johanna Schnarf e 25esimo per Federica Brignone. La terza e ultima prova, in programma domani, servirà ai tecnici per valutare chi tra Schnarf e Nicol Delago, oggi 27esima, gareggerà insieme a Goggia, Fanchini e Brignone.