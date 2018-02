PyeongChang 2018, sci: Manuela Moelgg guida il gigante, terza Brignone

PYEONGCHANG – Manuela Moelgg è in testa allo slalom gigante olimpico in una prima manche che al momento vede tre azzurre tra le prime cinque. Guida la Moelgg, scesa con il pettorale numero uno, in 1’10”62, alle sue spalle la campionessa americana Mikaela Shiffrin (1’10”82), terza Federica Brignone (1’10”91) che precede la norvegese Ragnhild Mowinckel (1’11”17) e Marta Bassino (1’11”19). Decima Sofia Goggia in 1’11”64. La seconda manche è in programma alle 13:45 ora locale, le 05:45 in Italia.